Inter-news.it - Nota tattica di Venezia-Inter: Asllani con tecnica e personalità

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di Kristjan.SCELTAha visto la conferma in regia di. Una scelta obbligata per Inzaghi vista l’indisponibilità di Calhanoglu, ma non scontata vista la prestazione dell’albanese contro il Milan. Il tecnico ha deciso di dargli ancora fiducia, dandogli modo di cercare riscatto in campo. E la scelta è stata ripagata.REGIA DINAMICA –ha preso in mano la regia della squadra. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:L’ex Empoli colsi è occupato di sviluppare la manovra, galleggiando tra la linea di centrocampo e quella di difesa. La sua regia è stata dinamica, con la ricerca del cambio di gioco e del lancio verticale.