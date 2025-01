Terzotemponapoli.com - NM Live – Neres è il miglior esterno del campionato. Napoli sui livelli di quello dello Scudetto

Leggi su Terzotemponapoli.com

Giovanni Ignoffo, Gennaro Scarlato, Rubens Pasino, Antonio Petrazzuolo, Salvatore Esposito e Rosario Pastore sono intervenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Ignoffo: “Ilsta dimostrando di avere acquisito consapevolezza, credo che Kvaratskhelia sia ormai un ricordo”GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del: “Ilha consapevolezza della propria forza e una grande mentalità. In passato, primacon Spalletti, ilpagava le partite contro squadre come il Verona, mentre quest’anno sta dimostrando di essere cambiato e di avere una forza non indifferente.