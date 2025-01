Zonawrestling.net - NJPW: Sarà Takeshita l’ultimo avversario di Tanahashi in America

Leggi su Zonawrestling.net

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: tra un anno, Hiroshi, uno dei wrestler più influenti della storia della– e in generale del wrestling moderno – si ritirerà ufficialmente. E insieme al countdown è partito anche un tam tam soprattutto sui social su chi possa prendere parte a questo lungo tour di addio, che ha già portato delle sorprese, come l’incontro tra l’Ace e Katsuyori Shibata a Wrestle Kingdom 19.L’ultima sfida su suolonoTra le tappe del tour di addio, una delle più interessanti è sicuramente quella di Windy City Riot,evento su suolono a cuiprenderà parte, che si terrà il prossimo 11 aprile. E il suoper l’occasione pare ormai definito: dopo aver sconfitto KUSHIDA in un incontro valido per il titolo NEVER Openweight a Battle in the Valley, infatti, Konosukeha preso il microfono e ha sfidato direttamente Tana a un incontro per l’evento di aprile:“Chicago, 11 aprile.