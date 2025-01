Anteprima24.it - Nevica sui Monti del Partenio, fino a 56 centimetri di coltre bianca

Tempo di lettura: < 1 minuto“Sul, nella notte è ripreso are con moderata intensità ed in maniera costante. All’Osservatorio, sono caduti 11 cm di neve fresca, che sommati ai 41 di ieri e ai 4 di sabato portano il totale di questo rilevante episodio di maltempo a ben 56 cm“. E’ quanto affermato dall’Osservatorio di Montevergine. “Le immagini delle nostre webcam ci mostrano uno scenario fiabesco, in cui il manto nevoso appare modellato, con riferimento alle immagini provenienti dalla cima del monte Tavola, dai forti venti nord-orientali”. Previsioni per oggi, Lunedì 13 Gennaio 2025: si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con possibili precipitazioni intermittenti, più significative in Alta Irpinia, sulla fascia dei Picentini, nella Baronia, in Valle Ufita e nelle Valli del Miscano e del Cervaro.