Lapresse.it - Netflix, rinviata la serie di Meghan Markle per l’emergenza incendi: ecco il trailer

ha rinviato l’uscita della sua nuovaa causa degliche hanno devastato l’area di Los Angeles e provocato almeno 24 morti. ‘With Love,’, che mostra la duchessa del Sussex impegnata in cucina, lavori di casa e giardinaggio , avrebbe dovuto debuttare mercoledì, ma la piattaforma ha confermato di sostenere la richiesta della duchessa di posticipare l’uscita, per concentrarsi sull’aiuto alle persone colpite dagli. L’ex attrice è nata e cresciuta a Los Angeles e ora vive a Montecito, in California, con Harry, duca del Sussex e i loro due figli. Sabato Harry ehanno visitato Pasadena per distribuire cibo e acqua alle vittime deglie ringraziare i primi soccorritori. Molte celebrità si sono attivate per aiutare i cittadini in difficoltà attraverso organizzazioni impegnate a fornire aiuti essenziali.