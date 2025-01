Movieplayer.it - Nella tana dei lupi 2 schizza in testa al box office USA, flop bruciante per Better Man, solo 1 milione

Il poliziotto di Gerard Butler cattura l'attenzione del pubblico americano celebrando un debutto da 15,5 milioni, male la scimmia di Robbie Williams, clamorosoper il suo biopicMan. L'heist thriller Lionsgatetrana dei2, sequel della fortunata pellicola con Gerard Butler, è il dominatore del primo weekend post-festivo americano con 15,5 milioni, che provengono dal debutto in 3.008 sale nordamericane, con una media per sala di 5.152 dollari. L'action movie supera le aspettative e migliora, anche se di poco, il debutto dell'originale, che nel 2018 aveva incassato 15,2 milioni. 80 milioni di incasso globale rappresentano un debutto significativo per l'action thriller costato 40 milioni. Nel film, Gerard Butler interpreta Big Nick, un grintoso agente di polizia di Los Angeles che setaccia l'Europa in cerca dell'ex marine .