Sport.quotidiano.net - Nel pre-gara il diesse ha parlato di mercato: "Moro? Nessuna offerta: abbiamo bisogno di tutti». Di Vaio: "Ordoñez? Molto bravo»

Roma in archivio, il programma, in chiavenon cambia. Si attende quanto meno l’Inter, se non addirittura Monza Dortmund prima di sbloccare eventuali operazioni di: anche perché vendere è la priorità in casa rossoblù, che ha la lista completa. Può uscire, in mediana, che piace in Croazia a Hajduk Spalato e Dinamo Zagabria. Anche se ilMarco Dinel pre-ieri ha detto: "Il ragazzo non ci è stato chiesto: gennaio è un mese clou per noi, avremodi". Anche del talento argentino del Velez, Joel? "Bel nome,", si limita a dire Di. Si attende di valutare meglio le condizioni di El Azzouzi e se quest’ultimo, dopo sei mesi ai box, possa avere richieste di prestito. E si attende pure di valutare Aebischer, che dovrebbe rientrare in settimana o all’inizio della prossima.