NBA 2024 2025 | Indiana ferma Cleveland i Knicks schiantano i Bucks

Sia dodici la striscia di vittorie consecutive per iCavaliers, che nella notte di NBA cadono in casa contro gliPacers. Decisivo il secondo tempo, in cui i Cavs segnano appena 40 punti (peggior prestazione in questa stagione) a fronte di un maxi parziale di 32-7 che ribalta la situazione a favore degli ospiti, capaci di mandare sei giocatori in doppia cifra per conquistare la sesta afzione consecutiva. A, invece, non bastano i 20 punti di Garland e i 19 di Mitchell e Nembhard. Tra gli altri risultati, spicca il crollo dei Milwaukeesul campo dei New York. Il solo Giannis Antetokounmpo (24 punti e 13 rimbalzi) non basta a contenere una travolgente formazione di casa, trascinata dai 44 punti di Brunson e dai 30, con 18 rimbalzi di Towns.Vittorie di misura per Boston contro New Orleans (120-119 con 38 punti e 11 rimbalzi di Tatum), mentre è Sexton a realizzare il canestro che permette agli Utah Jazz di battere all’overtime i Brooklyn Nets per 112-111.