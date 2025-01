Iltempo.it - Nasce CircularYard, newco Fincantieri-Hera per gestione rifiuti

Roma, 13 gen. (Adnkronos) -, uno dei principali gruppi al mondo nella cantieristica ad alta complessità, e il Gruppo, tra le maggiori multiutility italiane operanti nei settori ambiente, energia e idrico, annunciano la costituzione diS.r.l, lavolta a realizzare, negli otto cantieri italiani di, un innovativo sistema integrato di, finalizzato anche alla loro valorizzazione in ottica di economia circolare. In futuro si prevede di allargare l'operatività dellaanche ad altri siti dilocalizzati all'estero., la nuova joint venture nata in seguito al Memorandum d'Intesa firmato a luglio 2024 - si legge in una nota congiunta - consolida ulteriormente l'impegno diverso pratiche industriali sempre più responsabili, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, riducendo del 15% iindifferenziati destinati allo smaltimento e promuovendo un'economia circolare negli stabilimenti produttivi.