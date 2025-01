Iltempo.it - Musk, Calenda inciampa su X: "Fake news". Parenzo lo incastra: "C'è anche lei"

C'è stato un tempo in cui per la sinistra Elon, più che il diavolo, era l'acqua santa. Strano pensarlo, soprattutto alla luce delle cronache degli ultimi giorni. Eppure il patron di Tesla, ora bersagliato dalle opposizioni poiché sostenitore di Donald Trump e vicino alla politica della destra, in passato è stato osannato ed era un esempio da citare. Ma di questo un'ampia fetta delle opposizioni sembra essersene dimenticato. Carlo, ospite a L'aria che tira, il talk-show mattutino di politica e di attualità, è andato all'attacco del magnate e di X, il social di sua proprietà. "Elonè uno che sta diffondendoperché ha X, un canale suo, in cui può fare quello che vuole", ha scandito dallo studio del programma. Peccato che David, attento, ha subito fatto notare una contraddizione al leader di Azione: "lei è su X, giusto?", ha chiesto.