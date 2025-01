Musica, duo Gutman-Negri in concerto giovedì a Lione celebra Giorno della Memoria

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Perre il, il Comitato nazionale italiano(Cidim) e l’Istituto Italiano di Cultura dihanno organizzato,16 gennaio alle 19 all’internosede dell’Istituto, un evento dal titolo ‘ITalYa Canti ebraici dall’antichità ad oggi, dal Medioriente all’Occidente’ con Delilah, al canto e alla parola, e Refael, al violino. Delilahè una compositrice, pianista e cantante e svolge la sua attività di musicista in Italia e all’estero. Nel 2012 è stata insignita del titolo di Ambasciatrice dell’amicizia Israele-Italia in occasione di unvocale in Israele, a Eilat. Refaelsi è diplomato in violino al Conservatorio ‘Luca Marenzio’ di Brescia e ha vinto numerosi concorsi. È violinista del Tel Aviv Soloists Ensemble e suona anche con la Jerusalem Baroque Orchestra, Barrocade di Tel Aviv.