Ilrestodelcarlino.it - Museo La Tratta, aperture domenicali tra storia e tradizioni

Gli Archeologi dell’aria (Ada) hanno reso noto il calendario delledelLa, che sono fissate al 19 e 26 gennaio, entrambe dalle 15 alle 18. due giorni, dunque, per conoscere lo spazio espositivo curato dagli Archeologi dell’aria, pronti a guidare i visitatori attraverso le pagine più significative del passato copparese, in cui lo storico percorso rurale si intreccia con le testimonianze legate agli eventi della seconda guerra mondiale. Tra le mura della casa colonica di via Goito trovano ospitalità le testimonianze delle radici agricole copparesi, con il ciclo produttivo del grano, del vino, della canapa e con la possibilità di toccare con mano l’antico telaio restaurato, i ritrovamenti di Ada, che rappresentano importanti elementi dimilitare e archeologia aeronautica, e il riutilizzo nelle campagne di materiali bellici per trarne oggetti di uso quotidiano.