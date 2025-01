Thesocialpost.it - Muravera, galleria chiusa e subito primo incidente: auto contro lo sbarramento

Questa mattina,dopo la chiusura dellanei pressi di, si è verificato unstradale. Unmobilista ha perso illlo della propria vettura, andando a sbatterelodi new jersey posizionato all’altezza dell’area Eni. Fortunatamente, l’uomo è rimasto quasi illeso.Sul luogo dell’sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito, impegnati a ricostruire la dinamica dello s. Secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato un momento di distrazione a causare l’impatto: il conducente, arrivato nei pressi dello, non sarebbe riuscito a frenare in tempo, andando a colpire i blocchi di cemento.Oltre ai carabinieri, è giunta sul posto anche un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni dell’mobilista.