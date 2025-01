Lanazione.it - Mostro di Firenze, chiesto l’annullamento della condanna per i “compagni di merende”

Leggi su Lanazione.it

, 13 gennaio 2025 – E’ stata depositata un’istanza di revisione alla Corte di appello di Genova per chiedere di annullare la sentenza didei cosiddetti “di” in merito agli ultimi quattro omicidi deldi. La richiesta è stata avanzata dagli avvocati Valter biscotti e Antonio Mazzeo, dai consulenti Francesco Cappelletti, professor Stefano Vanini e dottoressa Fabiola Giusti, sulla base di testimonianze inedite e sullo studio scientifico entomologico che dimostrerebbe che l’omicidio degli Scopeti è avvenuto due giorni prima. IN AGGIORNAMENTO