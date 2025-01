Mosca | droni Kiev su gasdotto verso Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.23accusadi aver attaccato conilTurkStream, che porta in Europa il gas russo. Un comunicato della Difesa russa situa l'attacco 2 giorni fa nel sud del Paese Tutti i noveucraini sono stati abbattuti sopra il villaggio di GaiKodzor, regione di Krasnodar.Lievi danni alle infrastrutture del, ma la fornitura non si è interrotta e "non si sono verificati malfunzionamenti". TurkStream parte da Krasnodar, attraversa il Mar Nero e arriva in Turchia e da lì ai gasdotti balcanici e in Ue.