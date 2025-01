Ilfogliettone.it - Morte Palmegiani, inchiesta per istigazione al suicidio. Le telecamere dell’albergo hanno catturato il tragico salto

Un’è stata formalmente aperta dalla Procura di Sulmona per il reato dialin seguito alladel giovane Luca, 25enne militante di Forza Italia, originario di Latina.è precipitato dal quarto piano di un albergo a Roccaraso, dove si trovava per partecipare all’evento “Azzurri in Vetta”, una kermesse politica del suo partito.Secondo le prime ricostruzioni,avrebbe pianificato il suo gesto estremo, pubblicando post di addio su Instagram prima di lanciarsi. Il telefonino del giovane è stato sequestrato per analizzare conversazioni e messaggi, alla ricerca di eventuali indizi che possano spiegare il suo gesto, forse legato a una profonda depressione.I carabinieri della Compagnia di Castel di Sangrointerrogato il personalee i familiari di, accorsi in ospedale a L’Aquila.