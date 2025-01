Monza-Fiorentina ci risiamo | quello che succede contro Napoli è assurdo

Leggi su Spazionapoli.it

Notizie Calciocheduranteha dell’: l’episodio riguarda ancora ile la sua città, come spesso accade anche quando gli azzurri non sono in campo.Le ultime notizie legate alcalcio sono ovviamente relative al calciomercato: con un Khvicha Kvaratskhelia sempre più vicino al Paris Saint Germain (clicca qui per gli ultimi dettagli in seguito al summit odierno), sono tantissime le voci che riguarda il club partenopeo. Ma gli azzurri, sul campo, sembrano non essere turbati in alcun modo dalle varie vicende di calciomercato, così come sottolineato dallo stesso Antonio Conte nel post match della sfidal’Hellas Verona.La Serie A, dopo che gli azzurri nella giornata di ieri hanno difeso il primato in classifica, è ancora in campo, conche sono in campo per chiudere il turno di campionato ora in corso.