Monza-Fiorentina 2-1 Ciurria e Maldini regalano tre punti in ottica salvezza

, 13 gennaio 2025 - Ilha sconfitto lanel monday night della 20^ giornata di Serie A. I brianzoli si sono imposti per 2-1 tra le mura amiche, grazie alle marcature di. Ai viola non è servito il calcio di rigore di Beltran, utile solamente ad accorciare le distanze e a regalare un ultimo quarto d'ora di fuoco. Per la squadra di Bocchetti si tratta di una vittoria fondamentale in: i lombardi, infatti, restano all'ultimo posto, ma accorciano a -6 dal quartultimo posto. Per gli uomini di Palladino, al contrario, si tratta di una occasione mancata per superare in classifica la Juventus, che resta quinta davanti ai gigliati. Le formazioni titolari Bocchetti schiera il suocon il 4-4-2 di partenza. Turati difende i pali, Izzo comanda la difesa composta da Pablo Marì e Carboni.