Mister Movie | Previsione Incassi Captain America | Brave New World | Segnali Positivi al Box Office

Il primo grande film Marvel del 2025, “New”, mostraincoraggianti al botteghino, ma il successo finale dipenderà dalle recensioni e dal passaparola. Un budget elevato e diverse riprese aggiuntive hanno caratterizzato la produzione.“New” Apre il 2025 per i Marvel Studios condi Speranzaclass="wp-block-heading">Il primo grande “tentpole” del 2025, “New”, sta per uscire nelle sale e i primi dati sembrano indicare un possibile successo per i Marvel Studios. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, emergonoincoraggianti per questo nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU).Proiezioni di Incasso e un Potenziale Sospiro di Sollievo per Marvel/DisneySecondo un rapporto di Deadline, il film diretto da Julius Onah, “New”, potrebbe incassare circa 86 milioni di dollari nei primi tre giorni di programmazione, a partire da venerdì 14 febbraio.