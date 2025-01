Mistermovie.it - Mister Movie | Nintendo Switch 2: Nuove Fuga di Notizie sul Lancio e Presentazione

Leggi su Mistermovie.it

Le voci attorno a2, il successore della popolare console ibrida, continuano a intensificarsi, alimentando l’attesa dei fan. Tuttavia, una recentedisuggerisce che il debutto della console potrebbe subire un lieve ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto.Data di uscita posticipata: maggio o giugno 2025?class="wp-block-heading">Secondo il noto insider Nate the Hate, la finestra diper2 potrebbe essere tra maggio e giugno 2025. Durante un episodio del suo podcast, l’insider ha spiegato:“Nonostante alcune voci suggeriscano aprile, tutte le informazioni che ho raccolto indicano maggio o giugno come il periodo più probabile per l’uscita.”Questo aggiornamento rappresenta uno spostamento rispetto alle precedenti speculazioni che indicavano marzo o aprile 2025, un periodo simile aldella primanel 2017.