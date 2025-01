Mistermovie.it - Mister Movie | La star di Marvel e DC Djimon Hounsou afferma di essere “sicuramente sottopagato” da Hollywood

Una carriera di successo, ma con ostacoli finanziariNonostante una carriera di oltre due decenni e due nomination agli Oscar,ha rivelato di affrontare ancora difficoltà economiche nell’industria cinematografica. Durante un’intervista per African Voices Changemakers di CNN, l’attore ha espresso apertamente il suo disagio, denunciando le persistenti disuguaglianze salariali a.“Faccio ancora fatica a guadagnarmi da vivere,” ha dichiarato. “Dopo tanti anni, film di successo e riconoscimenti, continuo a.” Questazione risuona particolarmente considerando il suo straordinario percorso, che include ruoli memorabili in Amistad, Il gladiatore e Blood Diamond.Sfide nelle negoziazioni salarialiclass="wp-block-heading">ha raccontato di trovarsi spesso a negoziare al ribasso per i suoi compensi, nonostante la sua esperienza e i successi raggiunti.