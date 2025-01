Rompipallone.it - Milan, si ritira un grande protagonista: l’annuncio ufficiale

Arriva l’annuncio inaspettato: undeldelle ultime stagioni ha deciso di dire addio al calcio.Dopo l’inaspettata e straordinaria vittoria della Supercoppa Italiana in Arabia, il nuovodi Sergio Conceicao sbatte contro il muro del Cagliari. I rossoneri non riescono a sfruttare i passi falsi delle altre rivali, uscendo da San Siro solamente con un punto. Un pareggio che ridimensiona, almeno in parte, le prestazioni arabe, facendo riaffiorare i soliti problemi visti in questa prima parte di sragione.In attesa della gara di domani contro il Como, arriva una notizia inaspettata legata al modo rossonero. Undelle ultime stagioni ha infatti annunciato la decisione dirsi dal calcio: il nome in questione è quello di Simon Kjaer, pilastro imprescindibile delscudettato nella stagione 2021/22.