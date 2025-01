Liberoquotidiano.it - "Mi hanno detto: se lei va a casa, muore": il dramma di Ivana Spagna

Un brutto episodio pernel 2024: la cantante lo ha raccontato nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. In particolare, ha rivelato di essere stata ricoverata in ospedale al San Raffaele di Milano: "Non stavo bene da una settimana e dopo aver preso gli antidolorifici ho deciso di prendere altre cose senza dirlo al mio medico per stare meglio e potermi esibire nelle date prestabilite". Poi ha aggiunto: "Ci tengo a spiegarlo perché la gente non faccia l'errore che ho fatto io. Io amo cantare, è la mia vita. Non ho mai saltato un impegno preso, faccio di tutto per rispettare gli appuntamenti e portarli a termine". L'artista, dunque, ha rivelato di aver preso dei medicinali senza aver prima informato il medico: "Cortisone, antibiotici di tre, quattro anni fa, ho ingerito tutto.