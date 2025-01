Romadailynews.it - Meteo Roma del 13-01-2025 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì trovati l’ascolto al nord tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali Ma con molti pochi per il figlio di pomeriggio con Ampi spazi soleggiati sul Triveneto insalata in 80 si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite è ancora qualche nome tra Liguria ed emilia-gna al centro molte nubi al mattino ma con solo qualche pioggia sui settori costieri peggiore al pomeriggio specie sul Lazio Abruzzo con pioggia spartineve a quota media l’Appennino in serata nottata ancora fenomeni residui con Quanta neve in calo fino verso 600-700 metri al sud Al mattino molte nubi sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto locali piogge sul Sardegna e campagna peggiora pomeriggio con pioggia e parte che è tutto Calabria e Sicilia tra una serata era notte maltempo in intensificazione con piogge e temporali sparsi patanielli in Call of inverse 600-800 m temperature minime in calo al centro-nord stabili di rialzo del Sud massimo in generale diminuzione da nord a sud I previsioni del tempo sulla cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa