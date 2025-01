.com - Meteo Roma, allerta gialla per oggi, lunedì 13 Gennaio: ecco perchè

per13. Dopo un week end nel corso del quale il tempo non è stato entusiasmante, anche questa settimana si aprirà all’insegna di uncomplicato.13è previsto, ae nel Lazio, vento forte con possibilità anche di burrasca. Per questo, la protezione civile regionale ha emesso un’con validità dal primo mattino di domani e per le successive 24-36 ore.perCi sono previsioni, per, sul Lazio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Proprio per questo, la protezione civile diCapitale ha inviato a una serie di raccomandazioni. Per prevenire i rischi associati al forte vento sono fondamentali i corretti comportamenti di autoprotezione da adottare questi tipi di comportamenti:evitare, se possibile, di sostare all’aperto, specie nelle zone maggiormente esposte al vento;cercare di rimanere in una posizione riparata, evitando così l’eventuale caduta di oggetti quali pali e cartelloni stradali, ma anche tendaggi, persiane, tegole, vasi, antenne, ecc.