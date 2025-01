.com - Meta rivoluziona WhatsApp: arrivano i chatbot AI, ma gli utenti sono scettici

Leggi su .com

sta per implementare grandi cambiamenti su, introducendobasati sull’intelligenza artificiale (AI) direttamente nell’app. Questa innovazione, però, ha già suscitato reazioni contrastanti, con moltipreoccupati per l’impatto che potrebbe avere sull’esperienza d’uso e sulla privacy.ChatGPT su: come usare ilAI gratuitamenteintroduceAI su: cosa cambia per glisembra abbia intenzione di introdurre significative modifiche a, stando a quanto riportato da WABetainfo, integrandobasati sull’intelligenza artificiale (AI) direttamente nell’applicazione.Questa iniziativa prevede l’aggiunta di una scheda dedicata agli AI nella schermata principale di, sostituendo l’attuale scheda “Comunità”.