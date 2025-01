Secoloditalia.it - Melania Trump, seconda volta da First lady: “Sono indipendente, ho le mie idee, voglio contare di più”

tornerà in pompa magna alla Casa Bianca con le proprie, ma non soltanto con il semplice ruolo di, come ha precisato durante un’intervista a Fox news. La moglie di The Donald ha affermato di non essere stata “compresa e accettata” durante il primo mandato del marito, ma ha precisato comunque di “essere stata sempre me stessa, anche la prima: mi sembra solo che forse la gente non mi aveva accettato, non mi avevano capito come forse mi capiscono ora e non avevo molto sostegno”.torna sulla scena dopo gli anni confusi dell’amministrazione Biden, dichiarandosi come una donnae attestando di voler rilanciare nuovamente il progetto “Be best” per tutelare le persone dal cyberbullismo. Laè anche la consigliera di Donald, i due vanno d’accordo anche se a volte – come in ogni coppia – cidelle differenze.