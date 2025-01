Lettera43.it - Medio Oriente, colloquio telefonico tra Biden e l’emiro del Qatar: «Cessate il fuoco è vicino»

Leggi su Lettera43.it

Joeha avuto uncondel, Tamim bin Hamad Al Thani, in merito ai negoziati in corso a Doha per unila Gaza e per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas. Entrambi i leader hanno evidenziato la «necessità urgente di concludere un accordo che permetta agli ostaggi di tornare alle loro famiglie e garantisca sollievo umanitario alla popolazione di Gaza».Jake Sullivan: «Concludere questo accordo è nell’interesse della sicurezza nazionale americana»Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha dichiarato sui negoziati per ilil: «Non sto facendo promesse o previsioni, ma è a portata di mano», ha affermato durante un briefing. Sullivan ha evidenziato l’impegno della Casa Bianca nel coordinarsi con la nuova amministrazione per trasmettere un messaggio di unità: «Concludere questo accordo il più velocemente possibile è nell’interesse della sicurezza nazionale americana».