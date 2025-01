Quotidiano.net - Maximall Pompeii: 1.500 assunzioni per il nuovo hub multifunzionale

SONO 1.500 LEpreviste nela Torre Annunziata (Napoli), il progetto di Irgen RE Group, che con una Gla di 50.000 metri quadrati è destinato a diventare il centro commerciale esperienziale più grande del Sud Italia: un investimento di oltre 200 milioni di euro con l’obiettivo di rigenerare l’area e produrre ricchezza per comunità e territorio. Sono infatti già previste circa 1.500, senza contare la creazione di nuovi posti di lavoro derivanti da infrastrutture, attività e servizi non direttamente legati alla struttura. Il progetto segna anche l’esordio in Italia della label low cost Lefties brand ammiraglia del gruppo spagnolo Inditex, ora un marchio a sé che offre una proposta di jeans, vestiti e accessori con prezzi accessibili. Numerose altre insegne italiane e internazionali della moda e non, hanno voluto essere presenti: Mondadori Bookstore, Hamleys, Tommy Hilfiger, Victoria’s Secret, Nike, Max&Co, Calvin Klein, Patrizia Pepe, Marella solo per citarne alcuni.