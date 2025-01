Agi.it - Maxi furto a casa Orfei: rubati orologi, diamanti e contanti

AGI - Bottino da oltre 150mila euro nell'appartamento di Stefano, figlio della star del circo Moira. Dall'appartamento del 58enne in via Guido Banti, in zona Ponte Milvio, a Roma sono statidieci- tra Rolex, Bulgari e Chanel -, per un valore da quantificare,per 150 mila euro e 1300 euro in. Il domatore che vive nell'appartamento con la showgirl Brigitta Boccoli ha fatto l'amara scoperta tornando nell'abitazione.ha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Ponte Milvio, che hanno avviato le indagini e stanno esaminando le riprese delle videocamere di sorveglianza della zona.