Max Verstappen sicuro su Lewis Hamilton | In Ferrari avrà grandi motivazioni

Il conto alla rovescia sta per scadere. Stando alle indiscrezioni che si leggono sui siti specializzati, l’occasione per vedere al volante dellaè ormai prossima. Nei giorni del 20-21 gennaio sarebbero in programma prove private per consentire al britannico di trovare il feeling col team, girando con una vettura però non aggiornata. La monoposto dovrebbe essere quella di due anni. Il tutto poi dovrebbe portare anche un’altra sessione prevista a Barcellona sul finire di gennaio.In attesa di capire se questo si concretizzerà o meno, Maxha detto la sua sul matrimonio trae la scuderia di Maranello, ricordando che il britannico ha da poco compiuto 40 anni. Verrebbe da chiedersi, infatti, se vi siano ancora per lui le possibilità per puntare al bersaglio grosso anche per questioni squisitamente anagrafiche.