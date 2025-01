Unlimitednews.it - Marina Militare, Credendino “Con l’Oman grande collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con quasi 34.000 visitatori la sosta a Mascate – Oman- di Nave Amerigo Vespucci.Si tratta della 32^ tappa del Tour Mondiale e della prima visita dello storico veliero e Nave Scuola dellain Oman.Nel corso della sosta in Oman, la visita del Capo di Stato Maggiore dellaAmmiraglio Enricoche ha svolto incontri istituzionali con l’omologo omanita Rear Admiral Saif Al Rahbi (Commander of the Royal Navy) e il Capo di Stato Maggiore della Difesa omanita Vice Admiral Abdullah Al Raisi (Chief of Staff of Sultans’ Armed Forces). sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo