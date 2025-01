Ilrestodelcarlino.it - Marche, le tappe del Giro d’Italia 2025: dove passa e le date

Ancona, 13 gennaio- Con le loro colline tanto belle quanto aspre e impegnative, lesaranno presenti anche quest’anno nel circuito delprofessionisti con l’arrivo a Castelraimondo dopo il via da Giulianova ma anche in quello delWomen con l’arrivo della Bellaria – Terre Rovesche e la tappa regina della corsa da Fermignano a Monte Nerone. Entrambe le edizionisono state presentate oggi, 13 gennaio, all’Auditorium Parco della musica di Roma, unendo per la seconda volta le due maglie rosa e i due trofei. In quello che è stato ribattezzato ildel Giubileo, che per i professionisti si snoderà dal 9 maggio al 1 giugno, dall’Albania a Roma, lesi incastonano come 8° perla. Sabato 17 maggio la corsa rosa nascerà in Abruzzo a Giulianova per arrivare con l’adrenalina del finale a Castelraimondo, 197 km e un importante dislivello di 3800 metri.