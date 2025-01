Spettacolo.periodicodaily.com - Marcella Bella alla 75ma Edizione del Festival di Sanremo con “Pelle Diamante”

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

torna in gara, dopo diciotto anni, per la nona volta, a75esimadeldella Canzone Italiana con “”, scritto da, Marco Rettani, Senatore Cirenga, Andrea Simoncini. Produzione FFN Records, Starpoint Corporation, BMG.Un Ritorno Atteso,e il Singolo “” al 75°diritorna in gara75esimadeldicon il brano “”. Questo singolo, che segna il suo ritorno dopo diciotto anni, sarà incluso nell’album ETNEAEDITION, in uscita il 14 febbraio. Il disco è già disponibile per il pre-order, e gli appassionati possono prenotarlo tramite questo link: Pre-order EtneaEdition., dal debutto anel 1972 a “”, un’icona della musica italianaQuella diè una carriera che ha attraversato decenni, fatta di successi e di momenti indimenticabili.