Make-up di San Valentino la matita che volumizza le labbra e il rossetto a lunga tenuta | la beauty collection Together è già un must have

Si chiamaed è la nuova collezione firmata Wycon per un Sandi amore e bellezza condivisa. Tra le novità imperdibili, la Love Liner Lip Pencil perre il contorno dellee il Matt About You Lipstick, per un colore intenso e duraturoWycon Cosmetics celebra l’amore con la collezionedi Sanche rende omaggio a un amore che cresce e si rafforza attraverso la connessione quotidiana, una dichiarazione di intenti: un amore che nasce dalla complicità, dai gesti e dai legami che ci arricchiscono.La collezione incarna l’autenticità di un amore condiviso, la vera bellezza che nasce dall’unione e dalla forza di stare insieme. Ogni prodotto è pensato per rappresentare e celebrare l’amore in tutte le sue forme, sottolineando che è un’esperienza che si vive, cresce e si arricchisce insieme, giorno dopo giorno.