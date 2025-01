Ilfattoquotidiano.it - Maduro giura nell’isolamento internazionale. Il messaggio è chiaro: ora in Venezuela vale tutto

non si è posto la banda presidenziale sul petto ma se l’è stretta intorno alla caviglia, come un ceppo, che ogni giorno si stringerà sempre di più” parole pronunciate da Maria Corina Machado, sul finire del 10 gennaio, come parte di un lungo discorso che dava conto di quanto successo in una Caracas militarizzata come non mai. Viso stanco e un trucco che non può nascondere completamente quanto successo il giorno prima, quando un commando l’ha intercettata violentemente mentre si allontanava incappucciata dal luogo nel quale aveva arringato la folla: persone che aspettavano con ansia un cambiamento che ancora non si è prodotto.Attimi di incertezza e paura, secondo quanto spiegato dalla stessa Machado, nei quali uomini armati sparano ad una persona del suo team e la sequestrano: direzione Boleita, verso la sede della Direzione Generale della Contro intelligenza Militare (DGCIM).