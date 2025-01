Metropolitanmagazine.it - Ma gli stranieri approfittano dei saldi in Italia? I dati di Federazione Moda Italia

Leggi su Metropolitanmagazine.it

A usufruire dei2025 non sono solo consumatorini. Una stima diha reso note quali sono le città dove i turistispendono di più. In questa classifica ovviamente ci sono le grandi città, che accolgono maggiormente i turisti. A raccontare questi flussi sono idi un focus di Confcommercio e Format Research, che analizzano l’impatto dei flussi turistici sull’andamento dei. A Milano si registra lo scontrino medio più alto del turista straniero, di 182 euro per ogni acquisto. Segue Firenze con 166 euro, mentre Roma registra 160 euro. La capitale ha una clientela variegata ma visitatori più moderati nelle spese. Infine c’è Napoli con uno scontrino medio di 105 euro., quanti turistifanno shopping in?Per quanto riguarda l’afflusso di acquirenti, la classifica invece è diversa.