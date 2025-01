Movieplayer.it - M. Il figlio del Secolo: chi sono i fedeli del Duce nella serie Sky

Leggi su Movieplayer.it

Benito Mussolini, ma anche di tutti gli uomini che gli girano intorno: da Cesarino alla moglie Rachele, fino all'amante Margherita. Ecco chie cosa hanno fatto le figure che compaiono nell'opera di Joe Wright. M. Ildeldi Joe Wright racconta la storia dell'ascesa al potere di Benito Mussolini, dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento del 1919 fino al discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925: nel mezzo unadi vicende che, storiografia alla mano, raccontano in che modo il fascismo riuscì a conquistare non solo l'Italia, ma gli italiani. Luca Marinelli interpreta un eccezionale Mussolini, riscritto per l'occasione da Stefano Bises e Davide Serino, basandosi sul libro di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega nel 2019. Un Benito irriverente, sopra le righe, spesso interessato a strappare un sorriso agli .