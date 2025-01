Tvzap.it - Lutto per Emanuela Aureli, il dolore dell’attrice: “Un colpo al cuore”

Un momento diprofondo ha colpito, attrice e imitatrice molto amata dal pubblico italiano. Con un post pubblicato il 13 gennaio sul suo profilo Instagram, l’artista ha annunciato la scomparsa della madre, dedicandole parole cariche di amore e commozione. Questa perdita ha spintoa rimandare il suo spettacolo previsto per la stessa giornata.Leggi anche: Gravein Italia, è morto Oliviero Toscani: il triste annuncio della famigliaLeggi anche: Scontro tra furgoni in Italia, coinvolti almeno 3 mezzi: finisce in tragediaper, ilLa triste notizia sulla morte della madre Giuliana è stata condivisa dalla stessaattraverso un toccante messaggio sui social media. “Mamma mia adorata, cheal! Tu che mi hai sempre dato i giusti consigli, le carezze più belle, una dolcezza unica”, ha scritto, accompagnando le sue parole con una foto della madre.