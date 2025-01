Amica.it - L'ultima sfida cinematografica di Jude Law è interpretare Vladimir Putin nel film "Il mago del Cremlino". Come farà? Se lo chiede anche lui...

In comune, forse, hanno gli occhi blu. E chissà, forse nemmeno quelli. Tanto sono freddi e glaciali gli uni, tanto sono ridenti e accoglienti gli altri. L’cheLaw ha accettato, infatti, è quella difaccia l’attore inglese a calarsi nei panni del controverso presidente della Russia è un mistero che nemmeno lui sa ancorarisolvere. Di certo c’è che ha detto sì alla proposta del regista francese Olivier Assayas. Già dietro la macchina da presa di Irma Vep (1996), Personal Shopper (2016) con Kristen Stewart, e Hors du temps (2024), presentato allo scorso Festival di Berlino.La pellicola sul leader russo si intitola The Wizard of the Kremlin, cioè Ildel