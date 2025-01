Ilprimatonazionale.it - L’Oscar di Wright e Marinelli: il Fascismo è più vivo che mai

Milano, 13 gennaio – Lo abbiamo fatto per voi. Ci siamo messi davanti alla televisione e ci siamo sciorinati gli otto episodi, divisi in due capitoli, della serie televisiva del momento, che alla fine sarà anche dell’anno, M – Il figlio del secolo. Diretta da Joe, scritta da Stefano Bises e Davide Serino, prende vita – lo sanno anche i sassi – dall’opera letteraria di Antonio Scurati. Un film degno del miglio CopperfieldBenito Mussolini è interpretato da Lucache però richiama nella sua maschera il Pinguino di Batman. Chiaro più ci si allontana dal fenomeno delpiù gli epifenomeni dell’antigenerano effetti marchiani. Eppure mettersi qui a de-costruire lo sceneggiato gioverebbe solamente alla struttura che ha messo in piedi l’opera. Certo Filippo Tommaso Marinetti trasformato in un guitto sovrappeso che urla a favore di telecamera “zang zang tumb tumb” come un ossesso, alla stregua dell’ubriacone di paese che puoi incontrare nel bar all’angolo della periferia italiana la domenica pomeriggio dopo le 17:30, e Margherita Sarfatti modellata a fodero del pene di Sua Eccellenza – Marracash, il rapper di quelli che ben pensano, avrebbe detto “il sacco a pelo del cazzo”, ma ci siamo capiti – sono un’operazione cinematografica degna del miglior David Copperfield.