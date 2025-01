Liberoquotidiano.it - Los Angeles in cenere, altro disastro per Meghan Markle: slitta la serie, ecco per quale scena

è stata costretta a posticipare l'uscita della suasu Netflix dopo gli incendi che hanno devastato Los. Il debutto di "With Love," era previsto mercoledì 15 febbraio, ma poi è stato ritardato. La nuova data è quella del 4 marzo, come annunciato dal gigante dello streaming. Si tratta di unalifestyle girata nella California meridionale. Dopo quanto successo proprio in California, sarebbe stata la stessaa chiedere di posticipare la data di uscita. "Ringrazio i miei partner di Netflix per avermi supportato nel posticipare il lancio, mentre ci concentriamo sulle esigenze delle persone colpite dagli incendi nel mio stato d'origine, la California", ha affermato la Duchessa del Sussex, annunciando lomento della messa in onda. Il programma è stato girato nella cittadina di Montecito, nella California meridionale, dove vivonoe suo marito, il principe Harry.