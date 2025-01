Lettera43.it - Lollobrigida alla premiazione dei cuochi, Baglioni e i fan Pd: le pillole del giorno

Lo spettacolo è assicurato: la settimana comincia bene, nel pomeriggio di lunedì. A Roma, nella nuova aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati si svolge ladell’Albo d’Oro di Federazione Italiana. Intervengono il questore della Camera, il meloniano Paolo Trancassini, e il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco. Chissà cosa combinerà stavolta Lollo, tra un discorso sui «poveri che mangiano meglio dei ricchi, cercando dal produttore l’acquisto a basso costo spesso comprano qualità», come disse al Meeting di Rimini di Comunione e Liberazione scatenando l’ilarità dell’opposizione (e pure della maggioranza), e la bontà della «ciliegia ferrovia», specialità delle Murge che non può non essere amata da chi è capace di fermare un treno in corsa.