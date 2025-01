Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: duello Lategan-Al Rajhi tra le auto, Brabec il migliore nelle moto dopo 298 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.34– All’intermedio dei 332 km resta al comando Henkcon il tempo di 3:06:10 e ad inseguire rimane Yazeed Ala 3’36”. In terza posizione il francese Mathieu Serradori distante 4’56”, mentre risale Al-Attiyah che ora è quinto a 7’54”.che in questo modo sarebbe sempre leader della classifica generale.9.32 CAMION – Martin Macik prosegue la sua corsa al comando. Al rilevamento 155 il ceco vanta un vantaggio di +1:26 rispetto a Van de Brink. Da segnalare poi Zala, il quale ha superato a Loprais. Entrambi hanno un gap di 2:4709.30– Rickycontinua a guidare le fila della classifica di questa speciale. Al km 298 l’americano della Honda comanda col crono di 2:57:22 a precere la Hero di Cornejo Florimo (2:59:25) e l’altra Honda dello spagnolo Schareina (2:59:41).