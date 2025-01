Puntomagazine.it - L’Inter scavalca l’Atalanta, ma il Napoli resta saldo in vetta

Leggi su Puntomagazine.it

vince contro il Venezia grazie a Darmian e supera, ma ilrisponde con una vittoria sul Verona e mantiene salda ladella Serie A.Un gol da rapinatore d’area del difensore Matteo Darmian regala aluna vittoria fondamentale contro il Venezia, avvicinando i campioni in carica alla lotta per lo scudetto bis. La rete di Darmian permette ai nerazzurri di superare, che scivola al terzo posto, e di mettere pressione al, capolista indiscussa.Nonostante l’accorciamento delle distanze, ilnon si scompone e risponde con una netta vittoria sul Verona, mantenendo invariato il distacco in testa alla classifica. La squadra di Spalletti, forte della sua solidità, non si lascia intimorire dalle mosse degli inseguitori e continua la sua marcia in testa alla Serie A, con l’obiettivo di consolidare la leadership e avvicinarsi sempre di più al traguardo del campionato.