Libertas | il blitz a Rubiera vale il 2 posto

La forza della panchina dell’Abc. Al "Bedogni" l’Atletico Bibbiano Canossa supera in rimonta (2-1) il Team Traversetolo, capolista del girone B di Prima categoria che aveva sprintato con la botta al volo del capitano Orlandini. Nella ripresa girata del neo-entrato centravanti Giberti, poi il difensore Chierici mura lo stesso Orlandini salvando il pari, quindi l’azione personale dell’altro subentrato Grassi con shoot imparabilehurrà e terzoper la matricola sempre più sorprendente. Non si smentisce la Virtus Correggio che esulta (2-1) sul sintetico della Madonnina punturata da Campadelli e Boukal alla fine dei due tempi. Schiuma rabbia la Rubierese punita in extremis al "riani" (1-2) dalla pragmatica Virtusche sale in piazza d’onore grazie al ritrovato Mussini e all’ex di turno Nicoletti.