Quotidiano.net - Lezioni di informatica anche nelle carceri: "Zero recidiva per chi ha seguito i corsi"

IL RUOLO DI CISCO è rilevante sulla digitalizzazione del paese. L’Italia fa parte dal 2016 del programma Country Digital Acceleration, che è nato per supportare i governi in tutto il mondo nella realizzazione delle loro agende digitali. Nel 2016 fu lanciato un investimento da 100 milioni di dollari, con il piano Digitaliani, che poi si è trasformato in un percorso continuativo di supporto nei vari ambiti dell’innovazione digitale. Oggi Cisco è al fianco del Paese nell’affrontare l’evoluzione degli scenari tecnologici legata all’Intelligenza Artificiale, con la trasformazione delle reti e la necessità di rendere il mondo digitale sempre più protetto e sicuro, e affidabile. Per la società si tratta di un impegno pratico ed etico, come testimoniato dalla sottoscrizione della Rome Call for AI Ethics, promossa dal Vaticano.