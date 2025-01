Amica.it - Letizia di Spagna commossa alle lacrime per “l’adios” di Leonor: il video

Nemmeno la consapevolezza del ruolo che stavano interpretando – in fondo, sono pur sempre un re e una regina – ha impedito a Felipe edi, sabato scorso, di trattenere ledavanti alla figlia. I due, volati a Cadice per salutare la primogenita in partenza per una crociera di cinque mesi – non un viaggio di piacere bensì un periodo di formazione a bordo della nave-scuola della Marina, la Juan Sebastián de Elcano – hanno ceduto alla commozione all’idea di stare lontano, seppur solo fino a giugno, dall’amata erede al trono.Felipe e, genitori prima di tuttoE pensare che è da tempo che il sovrano spagnolo e la moglie vivono lontano da. La giovane, infatti, già nel 2021 era volata in Gs per frequentare l’UWC Atlantic College.