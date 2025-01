Sport.quotidiano.net - LE TRATTATIVE. Shomurodov e Dessers sono i nomi più caldi

Il ko di sabato con il Lecce ha palesato come ora un grosso problema dell’Empoli sia la mancanza di alternative davanti. L’attacco consta dei soli Esposito, Colombo e il ’baby’ Konatè. Urgono almeno un paio di elementi in attesa che Solbakken torni disponibile. Ipiù seguitiil 29enne della Roma Eldore Cyriel(30 anni) del Glasgow Rangers, 19 gol in 49 gare del massimo campionato scozzese dopo le 6 nella serie A 2022-23 con la Cremonese. Su entrambi i fronti la concorrenza maggiore è quella del Cagliari. Le necessità offensive hanno fatto momentaneamente passare in secondo piano anche la questione Djidji, con il tesseramento dell’ex Torino in stand by sia perché dietro la rosa è coperta sia perché il club non sembra convinto del giocatore. Intanto in uscita si può considerare arenata la trattativa per Fazzini alla Lazio, mentrealtri due i calciatori azzurri finiti nel mirino di grandi club: Goglichidze e Anjorin.