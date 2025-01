Amica.it - Le sue foto toccavano i nervi scoperti della società.

Leggi su Amica.it

Lagrafia non più come (o non solo) rappresentazionerealtà, ma come pratica capace di creare nuovi rapporti, espandere altri dibattiti. C’è una sorta di triste ironia nella sincronicità tra la morte di Oliviero Toscani e le notizie di questi ultimi giorni, sempre meno propizi alla bellezza dell’indignazione e al coraggioprovocazione. Con la sua dipartita, a 82 anni, dal mondo terreno, si chiude un’era in cui unagrafia non era solo un’immagine ma una dichiarazione politica, un manifesto ideologico, una frustata al perbenismo. Mentre salutiamo questo genio che ha saputo trasformare la macchinagrafica in un’arma di denuncia, ci ritroviamo a fare i conti con un mondo che sembra arretrare sui suoi stessi diritti conquistati, come le recenti dichiarazioni di Mark Zuckerberg, secondo cui Meta non oscurerà più i commenti che accusano persone gay e trans di «non essere normali»: un segno inquietante, quasi beffardo, che amplifica il senso di perdita di fronte alla scomparsa di Toscani.